В Иркутской области торопившийся водитель пытался подкупить инспектора ДПС

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель предложил взятку, чтобы с экономить своё время



В Тулуне Иркутской области полицейские остановили водителя «Киа Бонго», который пересёк сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. За рулём сидел 61-летний мужчина.



- Мужчина хотел избежать административной ответственности и предложил взятку полицейскому в размере двух тысяч рублей. О случившемся инспектор ДПС незамедлительно сообщил своему руководству, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе мужчина рассказал, что предложил деньги, чтобы сэкономить время и поехать дальше по своим делам.



- Меня остановили сотрудники ДПС за нарушение ПДД. Чтобы сэкономить время, я предложил денежку и побыстрей поехать дальше по работе. Однако полицейские меня поймали за дачу взятки. Я теперь нахожусь здесь и потерял много времени, больше никогда этого делать не буду и никому не советую, - раскаялся водитель.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

