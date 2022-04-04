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В Иркутской области торопившийся водитель пытался подкупить инспектора ДПС

В Иркутской области торопившийся водитель пытался подкупить инспектора ДПС
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель предложил взятку, чтобы с экономить своё время

В Тулуне Иркутской области полицейские остановили водителя «Киа Бонго», который пересёк сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. За рулём сидел 61-летний мужчина.

- Мужчина хотел избежать административной ответственности и предложил взятку полицейскому в размере двух тысяч рублей. О случившемся инспектор ДПС незамедлительно сообщил своему руководству, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На допросе мужчина рассказал, что предложил деньги, чтобы сэкономить время и поехать дальше по своим делам.

- Меня остановили сотрудники ДПС за нарушение ПДД. Чтобы сэкономить время, я предложил денежку и побыстрей поехать дальше по работе. Однако полицейские меня поймали за дачу взятки. Я теперь нахожусь здесь и потерял много времени, больше никогда этого делать не буду и никому не советую, - раскаялся водитель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
покушение на дачу взятки должностному лицу ГИБДД

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