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В Бурятии произошло тройное ДТП из-за дыма от пожара

В Бурятии произошло тройное ДТП из-за дыма от пожара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Три автомобиля столкнулись в условиях плохой видимости

Накануне, 3 апреля, около четырёх часов дня в Заиграевском районе Бурятии три автомобиля столкнулись из-за плохой видимости вследствие пожара

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойоты Карина» совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-33065». После чего в них врезалась девушка на «Тойота Премио». Девушка, ехавшая за рулём «Премио», беременная, сообщил в своём Telegram-канале аварком Батыр Артыков.

- На месте ДТП, действительно, была плохая видимость из-за дыма от пожара, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В Бурятии сейчас отмечается большое количество пожаров из-за сухой травы. Накануне, 3 апреля, было зарегистрировано девять случаев загорания сухой травы на площади 33 га.

- Загорания сухой травы зарегистрированы в Тарбагатайском, Селенгинском, Заиграевском, Бичурском районах республики и три случая в Улан-Удэ, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

С начала сезона в Бурятии произошёл 91 подобный пожар на общей площади 220 га.

30 марта в СНТ «Победа» Заиграевского района Бурятии загорелась сухая трава, огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров. Виновником оказался местный житель, который производил отжиг сухой травы. Мужчину привлекли к административной ответственности

ДТП пожар

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