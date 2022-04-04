Три автомобиля столкнулись в условиях плохой видимости
Накануне, 3 апреля, около четырёх часов дня в Заиграевском районе Бурятии три автомобиля столкнулись из-за плохой видимости вследствие пожара
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойоты Карина» совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-33065». После чего в них врезалась девушка на «Тойота Премио». Девушка, ехавшая за рулём «Премио», беременная, сообщил в своём Telegram-канале аварком Батыр Артыков.
- На месте ДТП, действительно, была плохая видимость из-за дыма от пожара, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии сейчас отмечается большое количество пожаров из-за сухой травы. Накануне, 3 апреля, было зарегистрировано девять случаев загорания сухой травы на площади 33 га.
- Загорания сухой травы зарегистрированы в Тарбагатайском, Селенгинском, Заиграевском, Бичурском районах республики и три случая в Улан-Удэ, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С начала сезона в Бурятии произошёл 91 подобный пожар на общей площади 220 га.
30 марта в СНТ «Победа» Заиграевского района Бурятии загорелась сухая трава, огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров. Виновником оказался местный житель, который производил отжиг сухой травы. Мужчину привлекли к административной ответственности.
В Бурятии произошло тройное ДТП из-за дыма от пожара
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл ночью в многоквартирном доме
Водитель и пассажир успели выбраться
Мальчик госпитализирован в больницу
Лес загорелся по вине местных жителей
Кража произошла в СНТ «Авиатор»
Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах туриста
Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы
Водитель успел выбраться из тонущего автомобиля
«Художников» уже разыскивают
Грабитель надеялся, что на крыше его не найдут
Один из пистолетов мастер-самоучка продал за 30 тысяч
Виновники аварий скрылись
Смертельная авария произошла на заснеженной дороге
В поисках всю ночь участвовали полицейские, добровольцы, а также местные жители
В Баргузинском районе произошло страшное смертельное ДТП