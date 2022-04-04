В горящей квартире в Иркутске погибли два человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл ночью в многоквартирном доме



Ночью 3 апреля в Иркутске произошёл пожар, унёсший жизни двух человек.



Сообщение о пожаре поступило в 1:55. Горела квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, было сильное задымление в подъезде.



Самостоятельно на улицу вышли пять человек. Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывело ещё 11 человек, в том числе трёх детей.



В коридоре горевшей квартиры был обнаружен мужчина без признаков жизни, в комнате - ещё один погибший.



В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара были повреждены домашние вещи, квартира закопчена.



Причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства, которые привели к гибели людей.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано 1402 пожара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 37 случаев, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

