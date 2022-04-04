Пожар произошёл ночью в многоквартирном доме
Ночью 3 апреля в Иркутске произошёл пожар, унёсший жизни двух человек.
Сообщение о пожаре поступило в 1:55. Горела квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, было сильное задымление в подъезде.
Самостоятельно на улицу вышли пять человек. Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывело ещё 11 человек, в том числе трёх детей.
В коридоре горевшей квартиры был обнаружен мужчина без признаков жизни, в комнате - ещё один погибший.
В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара были повреждены домашние вещи, квартира закопчена.
Причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства, которые привели к гибели людей.
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 1402 пожара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 37 случаев, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В горящей квартире в Иркутске погибли два человека
Происшествия, Фото:
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