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В горящей квартире в Иркутске погибли два человека

В горящей квартире в Иркутске погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл ночью в многоквартирном доме

Ночью 3 апреля в Иркутске произошёл пожар, унёсший жизни двух человек.

Сообщение о пожаре поступило в 1:55. Горела квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, было сильное задымление в подъезде.

Самостоятельно на улицу вышли пять человек. Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывело ещё 11 человек, в том числе трёх детей.

В коридоре горевшей квартиры был обнаружен мужчина без признаков жизни, в комнате - ещё один погибший.

В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара были повреждены домашние вещи, квартира закопчена.

Причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства, которые привели к гибели людей.

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 1402 пожара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров выросло на 37 случаев, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 
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