Водитель и пассажир успели выбраться
3 апреля автомобиль частично провалился под лёд на акватории озера Байкал в районе острова Огой Ольхонского района.
Автомобиль попал в нажим – явление, когда лёд «вздыбливается» большими грядами.
- На место выезжали спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Ими были эвакуированы на берег два человека: водитель и пассажир, которым удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Водитель будет привлечён к административной ответственности за выезд на лёд в несанкционированном месте.
На Байкале под лёд частично провалился автомобиль
Происшествия, Фото:
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