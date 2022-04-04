На Байкале под лёд частично провалился автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель и пассажир успели выбраться



3 апреля автомобиль частично провалился под лёд на акватории озера Байкал в районе острова Огой Ольхонского района.



Автомобиль попал в нажим – явление, когда лёд «вздыбливается» большими грядами.



- На место выезжали спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Ими были эвакуированы на берег два человека: водитель и пассажир, которым удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Водитель будет привлечён к административной ответственности за выезд на лёд в несанкционированном месте.

