Мальчик госпитализирован в больницу
3 апреля в СНТ «Солнечный» в Заиграевском районе Бурятии собака напала на девятилетнего мальчика. Об инциденте сообщили в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Ребёнка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
- Состояние ребёнка удовлетворительное, он находится в отделении, где проводится лечение и антирабическая профилактика, - сообщили в министерстве здравоохранение Бурятии.
На место выезжала глава сельского поселения «Талецкое» Дарья Митрофанова. Она прокомментировала произошедшее.
- В данный момент выясняем личность хозяина участка, с которого сбежала собака, для дальнейшего привлечения его к административной ответственности, - сказала Дарья Митрофанова.
Собаки продолжают нападать на жителей Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 27 марта в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии стая собак напала на 52-летнюю женщину. Она получила множественные раны и ссадины тела, рук и ног.
В середине марта в Улан-Удэ на улице Краснодонская собаки покусали прохожего.
3 марта в пригородном селе Сотниково собака напала на двух человек. Произошли нападения на конечной остановке маршрутов №№ 129 и 177. Пострадали женщина и подросток 2004 года рождения, сообщили в администрации Иволгинского района.
В Улан-Удэ работают бригады по отлову собак. Но им порой достаётся, однако не от четвероногих, а от их агрессивных владельцев. Так, в конце марта на двух девушек из группы отлова напал мужчина с ножом, требуя выпустить пойманную собаку. Он порезал одной из них руку, а также повредил ножом куртки. Мужчина угрожал расправой, говоря при этом: «Я лучше ещё раз отсижу».
В Бурятии алабай напал на школьника
Происшествия, Фото:
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