Улан-удэнец украл водонасосную станцию

Кража произошла в СНТ «Авиатор»



2 апреля в полицию обратилась пенсионерка, дом которой обокрали в СНТ «Авиатор» в Улан-Удэ.



Пенсионерка постоянно не живёт в доме, но каждый день приходит кормить собаку. Придя в очередной раз утром, женщина заметила разбитое окно. Из дома пропали водонасосная станция и строительные инструменты.



Полицейские раскрыли кражу в течение нескольких часов. Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый за угон автомобиля 50-летний местный житель. Украденное у него изъято, сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

