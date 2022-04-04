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Улан-удэнец украл водонасосную станцию

Улан-удэнец украл водонасосную станцию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кража произошла в СНТ «Авиатор»

2 апреля в полицию обратилась пенсионерка, дом которой обокрали в СНТ «Авиатор» в Улан-Удэ.

Пенсионерка постоянно не живёт в доме, но каждый день приходит кормить собаку. Придя в очередной раз утром, женщина заметила разбитое окно. Из дома пропали водонасосная станция и строительные инструменты.

Полицейские раскрыли кражу в течение нескольких часов. Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый за угон автомобиля 50-летний местный житель. Украденное у него изъято, сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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