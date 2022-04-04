Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах туриста
В Бурятии иркутянин, попавший под лавину, доставлен в больницу. Об этом сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», лавина сошла в местности пик Хулугайша Тункинского района. В момент схода снежной массы там находились два туриста – мужчина и женщина, оба из Иркутска. О произошедшем они сообщили спасателям вечером 2 апреля, рассказав, что мужчина получил травму.
- К месту происшествия выехали трое спасателей и одна единица техника. Туристы спускались с горы самостоятельно. Прибыв к подножию горы, спасатели начали восхождение навстречу туристам. Встретившись, спасатели доставили пострадавшего до посёлка Монды и передали сотрудникам «скорой», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавший был доставлен в Тункинскую центральную районную больницу.
В Бурятии попавшего под лавину туриста доставили в больницу
Происшествия, Фото:
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