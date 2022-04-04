 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

Улан-удэнца обокрала девушка, поменяв пароль в его приложении

Улан-удэнца обокрала девушка, поменяв пароль в его приложении
Происшествия,  Фото:pexels.com
Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы

1 апреля в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление от 48-летнего улан-удэнца о краже денег с банковской карты. Мужчина лишился 30 тысяч рублей.

Несколько днями ранее мужчина с сотового телефона пытался войти в приложение онлайн-банкинга. Однако ему поступали сообщения о неправильном вводе пароля. Повторив попытку несколько раз, улан-удэнец отправился в отделение банка, где узнал о переводе денег на имя малознакомой ему девушки. В день совершения операции эта девушка была у него в гостях. Горожанин попытался найти её через общего знакомого, но не смог дозвониться. Тогда мужчина обратился в полицию.

- 20-летняя подозреваемая задержана. Улан-удэнка призналась в содеянном. Девушка рассказала, что 23 марта она была в гостях у потерпевшего. Воспользовавшись моментом, когда мужчина отлучился, а телефон оставил без присмотра, она поменяла пароль в приложении онлайн-банкинга и перевела 10 тысяч себе на счет, а остальные деньги – своему знакомому. Ранее подозреваемая просила у потерпевшего денег взаймы, но он ей отказал, так как мало её знал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража средств с банковского счёта».

Подобные деяния уголовно наказуемы и относятся к категории тяжких преступлений. Максимальное наказание за их совершение – лишение свободы на срок до шести лет.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области под лёд провалилась «Нива»
В Иркутской области под лёд провалилась «Нива»
Происшествия, 04.04.2022
Водитель успел выбраться из тонущего автомобиля
В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще
В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще
Происшествия, 04.04.2022
Грабитель надеялся, что на крыше его не найдут
Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты
Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты
Происшествия, 04.04.2022
Один из пистолетов мастер-самоучка продал за 30 тысяч
В Бурятии в ДТП погибли две девушки
В Бурятии в ДТП погибли две девушки
Происшествия, 04.04.2022
Смертельная авария произошла на заснеженной дороге
В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
Происшествия, 04.04.2022
В поисках всю ночь участвовали полицейские, добровольцы, а также местные жители
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
Происшествия, 04.04.2022
В Баргузинском районе произошло страшное смертельное ДТП
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
Происшествия, 03.04.2022
К деблокировке пострадавшего были привлечены также пожарные
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
Происшествия, 02.04.2022
Женщина-водитель выехала на лёд, игнорируя запрещающие знаки
В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
Происшествия, 02.04.2022
Из-за болотистой местности техника не могла проехать к месту пожара
В Бурятии лавина сошла на туристов
В Бурятии лавина сошла на туристов
Происшествия, 02.04.2022
Пострадал один из туристов
В Улан-Удэ полыхает трава
В Улан-Удэ полыхает трава
Происшествия, 02.04.2022
Клубы дымы поднимались высоко в небо

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^