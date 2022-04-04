Улан-удэнца обокрала девушка, поменяв пароль в его приложении

Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы



1 апреля в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление от 48-летнего улан-удэнца о краже денег с банковской карты. Мужчина лишился 30 тысяч рублей.



Несколько днями ранее мужчина с сотового телефона пытался войти в приложение онлайн-банкинга. Однако ему поступали сообщения о неправильном вводе пароля. Повторив попытку несколько раз, улан-удэнец отправился в отделение банка, где узнал о переводе денег на имя малознакомой ему девушки. В день совершения операции эта девушка была у него в гостях. Горожанин попытался найти её через общего знакомого, но не смог дозвониться. Тогда мужчина обратился в полицию.



- 20-летняя подозреваемая задержана. Улан-удэнка призналась в содеянном. Девушка рассказала, что 23 марта она была в гостях у потерпевшего. Воспользовавшись моментом, когда мужчина отлучился, а телефон оставил без присмотра, она поменяла пароль в приложении онлайн-банкинга и перевела 10 тысяч себе на счет, а остальные деньги – своему знакомому. Ранее подозреваемая просила у потерпевшего денег взаймы, но он ей отказал, так как мало её знал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража средств с банковского счёта».



Подобные деяния уголовно наказуемы и относятся к категории тяжких преступлений. Максимальное наказание за их совершение – лишение свободы на срок до шести лет.

