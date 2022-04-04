Водитель успел выбраться из тонущего автомобиля
2 апреля в Иркутском районе Иркутской области автомобиль «Нива» провалился под лёд на реке Ангара. Произошло это вблизи посёлка Бурдугуз.
- Водитель при отсутствии ледовой переправы допустил выезд на лёд, который не выдержал веса транспортного средства и проломился. Произошло это в километре от береговой полосы. Мужчине удалось покинуть тонущий автомобиль, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Водитель привлечён к административной ответственности за выезд на лёд в несанкционированном месте. Ему также предстоит компенсировать расходы, связанные с подъёмом «Нивы» со дна, и нести ответственность в соответствии с природоохранным законодательством.
В Иркутской области под лёд провалилась «Нива»
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