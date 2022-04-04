Грабитель надеялся, что на крыше его не найдут
В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревога с охраняемого продуктового магазина. Выяснилось, что там неизвестный совершил грабёж и удрал.
Мужчина убежал из магазина с четырьмя бутылками алкоголя и блоком сигарет. Продавщица рассказала росгвардейцам приметы грабителя.
Сотрудники вневедомственной охраны начали прочёсывать соседние улицы. Вскоре они заметили мужчину, который при виде правоохранителей пустился наутёк и забежал на территорию стройки.
Он залез на крышу строящегося объекта и попытался спрятаться там. Однако росгвардейцы нашли его и задержали.
- Задержанный – 29-летний житель села Баргузин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в полицию. Со слов задержанного, грабёж он совершил после того как проспорил пари, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более двух тысяч рублей.
В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще
Происшествия, Фото:
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