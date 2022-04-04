 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще

В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Грабитель надеялся, что на крыше его не найдут

В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревога с охраняемого продуктового магазина. Выяснилось, что там неизвестный совершил грабёж и удрал.

Мужчина убежал из магазина с четырьмя бутылками алкоголя и блоком сигарет. Продавщица рассказала росгвардейцам приметы грабителя.

Сотрудники вневедомственной охраны начали прочёсывать соседние улицы. Вскоре они заметили мужчину, который при виде правоохранителей пустился наутёк и забежал на территорию стройки.

Он залез на крышу строящегося объекта и попытался спрятаться там. Однако росгвардейцы нашли его и задержали.

- Задержанный – 29-летний житель села Баргузин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в полицию. Со слов задержанного, грабёж он совершил после того как проспорил пари, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более двух тысяч рублей.
грабеж Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области под лёд провалилась «Нива»
В Иркутской области под лёд провалилась «Нива»
Происшествия, 04.04.2022
Водитель успел выбраться из тонущего автомобиля
В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще
В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще
Происшествия, 04.04.2022
Грабитель надеялся, что на крыше его не найдут
Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты
Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты
Происшествия, 04.04.2022
Один из пистолетов мастер-самоучка продал за 30 тысяч
В Бурятии в ДТП погибли две девушки
В Бурятии в ДТП погибли две девушки
Происшествия, 04.04.2022
Смертельная авария произошла на заснеженной дороге
В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
В пригороде Улан-Удэ всю ночь искали пропавшую девочку
Происшествия, 04.04.2022
В поисках всю ночь участвовали полицейские, добровольцы, а также местные жители
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
Происшествия, 04.04.2022
В Баргузинском районе произошло страшное смертельное ДТП
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
Происшествия, 03.04.2022
К деблокировке пострадавшего были привлечены также пожарные
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
Происшествия, 02.04.2022
Женщина-водитель выехала на лёд, игнорируя запрещающие знаки
В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
Происшествия, 02.04.2022
Из-за болотистой местности техника не могла проехать к месту пожара
В Бурятии лавина сошла на туристов
В Бурятии лавина сошла на туристов
Происшествия, 02.04.2022
Пострадал один из туристов
В Улан-Удэ полыхает трава
В Улан-Удэ полыхает трава
Происшествия, 02.04.2022
Клубы дымы поднимались высоко в небо

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^