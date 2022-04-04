В Бурятии грабитель прятался от росгвардейцев на крыще

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Грабитель надеялся, что на крыше его не найдут



В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревога с охраняемого продуктового магазина. Выяснилось, что там неизвестный совершил грабёж и удрал.



Мужчина убежал из магазина с четырьмя бутылками алкоголя и блоком сигарет. Продавщица рассказала росгвардейцам приметы грабителя.



Сотрудники вневедомственной охраны начали прочёсывать соседние улицы. Вскоре они заметили мужчину, который при виде правоохранителей пустился наутёк и забежал на территорию стройки.



Он залез на крышу строящегося объекта и попытался спрятаться там. Однако росгвардейцы нашли его и задержали.



- Задержанный – 29-летний житель села Баргузин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был доставлен в полицию. Со слов задержанного, грабёж он совершил после того как проспорил пари, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более двух тысяч рублей.

