В Улан-Удэ сбили две опоры наружного освещения









Обе опоры были демонтированы.



Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к работам по замене опор. На восстановление опоры уличного освещения в среднем уходит от трёх до восьми часов, в зависимости от степени сложности повреждения. Немаловажную роль в восстановительных работах играет состояние грунта и месторасположение опоры.



С начала года в столице Бурятии сбито уже семь опор наружного освещения. Обе опоры были демонтированы.Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к работам по замене опор. На восстановление опоры уличного освещения в среднем уходит от трёх до восьми часов, в зависимости от степени сложности повреждения. Немаловажную роль в восстановительных работах играет состояние грунта и месторасположение опоры.С начала года в столице Бурятии сбито уже семь опор наружного освещения.









За прошедшие выходные в Улан-Удэ были обнаружены две сбитые опоры наружного освещения, сообщили в МБУ «Горсвет». Автомобилисты с места аварий скрылись.В субботу, 2 апреля, обнаружили сбитую опору на улице Геологическая, напротив школы №20. На следующий день была обнаружена ещё одна сбитая опора на улице Павлова 38.