В Улан-Удэ сбили две опоры наружного освещения

Виновники аварий скрылись
За прошедшие выходные в Улан-Удэ были обнаружены две сбитые опоры наружного освещения, сообщили в МБУ «Горсвет». Автомобилисты с места аварий скрылись.
В субботу, 2 апреля, обнаружили сбитую опору на улице Геологическая, напротив школы №20. На следующий день была обнаружена ещё одна сбитая опора на улице Павлова 38.
Обе опоры были демонтированы.
Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к работам по замене опор. На восстановление опоры уличного освещения в среднем уходит от трёх до восьми часов, в зависимости от степени сложности повреждения. Немаловажную роль в восстановительных работах играет состояние грунта и месторасположение опоры.
С начала года в столице Бурятии сбито уже семь опор наружного освещения.
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