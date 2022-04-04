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В Улан-Удэ сбили две опоры наружного освещения

В Улан-Удэ сбили две опоры наружного освещения
Происшествия,  Фото:МБУ "Горсвет"
Виновники аварий скрылись

За прошедшие выходные в Улан-Удэ были обнаружены две сбитые опоры наружного освещения, сообщили в МБУ «Горсвет». Автомобилисты с места аварий скрылись.

В субботу, 2 апреля, обнаружили сбитую опору на улице Геологическая, напротив школы №20. На следующий день была обнаружена ещё одна сбитая опора на улице Павлова 38.

 

Обе опоры были демонтированы.

Сегодня специалисты «Горсвета» приступят к работам по замене опор. На восстановление опоры уличного освещения в среднем уходит от трёх до восьми часов, в зависимости от степени сложности повреждения. Немаловажную роль в восстановительных работах играет состояние грунта и месторасположение опоры.

С начала года в столице Бурятии сбито уже семь опор наружного освещения.




ДТП

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