Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты

















- Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный сбыт огнестрельного оружия», «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - уточнили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте. - Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный сбыт огнестрельного оружия», «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - уточнили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.















В городе Нижнеудинск Иркутской области транспортные полицейские задержали мужчину, который занималсяизготовлением огнестрельного оружия кустарным способом.Во время обыска у мужчины нашли два пистолета, а также пять патронов калибра 9 мм и 5,6 мм.- По результатам криминалистической экспертизы установлено, что оба пистолета изготовлены самодельным способом. В барабан и ствол изъятых образцов кустарным способом внесены изменения, позволяющие вести стрельбу патронами к оружию с нарезным стволом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.Задержанный признался, что, действительно, изготовил кустарным способом пистолеты, поскольку это его увлечение. Патроны соответствующих пистолетам калибров он нашёл весной прошлого года на городской свале.Впоследствии оперативники установили, что ещё одно самодельное оружие мужчина продал за 30 тысяч рублей. Он переделал в огнестрельное оружие найденный сигнальный револьвер.Сейчас все три пистолета и боеприпасы изъяты.