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Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты

Житель Иркутской области делал самодельные пистолеты
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Один из пистолетов мастер-самоучка продал за 30 тысяч

В городе Нижнеудинск Иркутской области транспортные полицейские задержали мужчину, который занимался
изготовлением огнестрельного оружия кустарным способом.

Во время обыска у мужчины нашли два пистолета, а также пять патронов калибра 9 мм и 5,6 мм.

- По результатам криминалистической экспертизы установлено, что оба пистолета изготовлены самодельным способом. В барабан и ствол изъятых образцов кустарным способом внесены изменения, позволяющие вести стрельбу патронами к оружию с нарезным стволом, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



Задержанный признался, что, действительно, изготовил кустарным способом пистолеты, поскольку это его увлечение. Патроны соответствующих пистолетам калибров он нашёл весной прошлого года на городской свале.

Впоследствии оперативники установили, что ещё одно самодельное оружие мужчина продал за 30 тысяч рублей. Он переделал в огнестрельное оружие найденный сигнальный револьвер.

Сейчас все три пистолета и боеприпасы изъяты.

 

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконный сбыт огнестрельного оружия», «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - уточнили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.


 

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