Они госпитализированы в БСМП
2 апреля в 17:09 поступило сообщение о загорании в гараже в Улан-Удэ. На место происшествия была направлена пожарно-спасательная часть №72.
15 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать горение.
В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 15 кв.м, в гараже сгорел автомобиль.
В результате пожара травмированы 2 человека. Пострадавшие госпитализированы в БСМП.
- Причина пожара - неосторожное обращение с огнём. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Всего с начала года на территории республики на пожарах травмировано 27 человек.
В Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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