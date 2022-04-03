В Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Они госпитализированы в БСМП



2 апреля в 17:09 поступило сообщение о загорании в гараже в Улан-Удэ. На место происшествия была направлена пожарно-спасательная часть №72.



15 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать горение.



В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 15 кв.м, в гараже сгорел автомобиль.



В результате пожара травмированы 2 человека. Пострадавшие госпитализированы в БСМП.



- Причина пожара - неосторожное обращение с огнём. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Всего с начала года на территории республики на пожарах травмировано 27 человек.

