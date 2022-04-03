В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину

К деблокировке пострадавшего были привлечены также пожарные
1 апреля вблизи села Оронгой Иволгинского района на трассе Улан-Удэ – Кяхта произошло ДТП с участием двух автомобилей.
В результате столкновения водителя «Вольво» зажало. К деблокировке пострадавшего были привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и пожарные 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии.
Спасатели совместно с пожарными при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали работником скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
К деблокировке пострадавшего были привлечены также пожарные
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