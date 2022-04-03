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В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину

В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшего в ДТП мужчину
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
К деблокировке пострадавшего были привлечены также пожарные

1 апреля вблизи села Оронгой Иволгинского района на трассе Улан-Удэ – Кяхта произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате столкновения водителя «Вольво» зажало. К деблокировке пострадавшего были привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и пожарные 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии.

Спасатели совместно с пожарными при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали работником скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
ДТП спасатели

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