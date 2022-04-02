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На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу

На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина-водитель выехала на лёд, игнорируя запрещающие знаки

Днём 2 апреля на льду Байкала в проливе Малое море женщина-водитель «Субару Форестер» врезалась в скалу.

Всё случилось недалеко от села Сахюрта.

- Женщина на автомобиле «Субару Форестер», игнорируя запрещающие знаки, выехала на лёд. Во время движения в какой-то момент водитель не справилась с управлением и врезалась в скалу. В результате женщина получила травму ноги. На место выезжали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пострадавшей была оказана помощь, её доставили до ближайшей туристической базы. От госпитализации она отказалась.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 26 марта на льду Байкала в Ольхонском районе Иркутской области столкнулись самоходная машина «Трэкол» и Volkswagen Tiguan. Пострадали три человека. 

Крупная авария произошла 16 марта на льду пролива Малое море Байкала. В районе островов Ольхон и Огой водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» врезался в стоящее на льду судно на воздушной подушке «Хивус». После оба транспортных средства загорелись.

Тогда пострадали восемь человек – все они туристы, которых катали на «Хивусе». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Байкал ДТП

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