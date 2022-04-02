Женщина-водитель выехала на лёд, игнорируя запрещающие знаки
Днём 2 апреля на льду Байкала в проливе Малое море женщина-водитель «Субару Форестер» врезалась в скалу.
Всё случилось недалеко от села Сахюрта.
- Женщина на автомобиле «Субару Форестер», игнорируя запрещающие знаки, выехала на лёд. Во время движения в какой-то момент водитель не справилась с управлением и врезалась в скалу. В результате женщина получила травму ноги. На место выезжали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пострадавшей была оказана помощь, её доставили до ближайшей туристической базы. От госпитализации она отказалась.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 26 марта на льду Байкала в Ольхонском районе Иркутской области столкнулись самоходная машина «Трэкол» и Volkswagen Tiguan. Пострадали три человека.
Крупная авария произошла 16 марта на льду пролива Малое море Байкала. В районе островов Ольхон и Огой водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» врезался в стоящее на льду судно на воздушной подушке «Хивус». После оба транспортных средства загорелись.
Тогда пострадали восемь человек – все они туристы, которых катали на «Хивусе». Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На Байкале женщина на «Субару» врезалась в скалу
Происшествия, Фото:
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