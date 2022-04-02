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В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский

В Улан-Удэ потушили пожар на острове Измайловский
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Из-за болотистой местности техника не могла проехать к месту пожара

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ произошло несколько возгораний сухой травы. В центре города сильно пахнет гарью.

В ГУ МЧС по Бурятии рассказали об одном из пожаров, что произошёл на острове Измайловский.

- В 16:54 поступило сообщение о загорании травы на острове Измайловский. Угроза распространения огня отсутствовала. Пожарные МЧС совместно со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и маневренной группой управления по ЧС производили окарауливание возгорания. Ввиду болотистой местности возможность подъезда техники для тушения отсутствовала. Пожарные и спасатели тушили возгорание вручную с использованием ранцевых огнетушителей. Всего привлекались 25 человек и шесть единиц техники, - сообщили в ведомстве.

По данным на 19 часов, возгорание полностью ликвидировано.

Также горела трава на соседнем Богородском острове, сообщил в субботу мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Там огонь потушили на площади пять квадратных метров; к счастью, жилые дома не пострадали. Помимо этого, трава горела на ПВЗ.

пожар

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