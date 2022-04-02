В Улан-Удэ полыхает трава









- Управление ЧС сразу отреагировало, маневренная группа потушила участок площадью пять гектаров. К счастью, не пострадали жилые дома и строения, - уточнил мэр.



Шутенков обратился к горожанам с просьбой обезопасить свои дома и прилегающие территории от таких пожаров.



- Снег уже почти везде растаял, и прошлогодняя сухая трава сейчас представляет большую опасность, если загорится рядом с домами. По прогнозам Росгидромета лето будет жарким и ветреным, поэтому нужно всем заранее подготовиться и не допустить серьезных происшествий. Я обращаюсь ко всем горожанам, нам всем нужно убрать свои прилегающие территории от сухой травы и мусора, чтобы не допустить распространения пожара на дома и участки! - призвал мэр.





Сухая трава в Бурятии горит ежедневно. Так, только накануне, 1 апреля, такие пожары были зарегистрированы в Тарбагатайском, Иволгинском, Мухоршибирском, Заиграевском и Еравнинском районах.



- К ликвидации возгораний привлекались сотрудники Государственной противопожарной службы, а также добровольные пожарные команды сельских поселений. Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений во всех случаях удалось предотвратить переход огня на населённые пункты и леса. В результате пожара в пяти районах уничтожена сухая трава на общей площади 6,1 га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Трава горит по вине самих жителей, которые специально устраивают отжиги.



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях



29 марта на совещании по подготовке к пожароопасному сезону глава Бурятии Алексей Цыденов



- В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашёл. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.



Местные жители поджигают траву бесконтрольно, что грозит переходом огня на леса или населённые пункты. В этом году



Кстати, в апреле 2017 года страшный пожар в селе Черёмушки Прибайкальского района произошёл из-за небрежности рыбаков. Пламя как раз по траве перекинулось на село. Огонь





На острове Богородский огонь потушили на площади пять гектаров, сообщил Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Управление ЧС сразу отреагировало, маневренная группа потушила участок площадью пять гектаров. К счастью, не пострадали жилые дома и строения, - уточнил мэр.Шутенков обратился к горожанам с просьбой обезопасить свои дома и прилегающие территории от таких пожаров.- Снег уже почти везде растаял, и прошлогодняя сухая трава сейчас представляет большую опасность, если загорится рядом с домами. По прогнозам Росгидромета лето будет жарким и ветреным, поэтому нужно всем заранее подготовиться и не допустить серьезных происшествий. Я обращаюсь ко всем горожанам, нам всем нужно убрать свои прилегающие территории от сухой травы и мусора, чтобы не допустить распространения пожара на дома и участки! - призвал мэр.Сухая трава в Бурятии горит ежедневно. Так, только накануне, 1 апреля, такие пожары были зарегистрированы в Тарбагатайском, Иволгинском, Мухоршибирском, Заиграевском и Еравнинском районах.- К ликвидации возгораний привлекались сотрудники Государственной противопожарной службы, а также добровольные пожарные команды сельских поселений. Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений во всех случаях удалось предотвратить переход огня на населённые пункты и леса. В результате пожара в пяти районах уничтожена сухая трава на общей площади 6,1 га, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Трава горит по вине самих жителей, которые специально устраивают отжиги.Как сообщал «Байкал-Daily», на днях оштрафовали жителя Заиграевского района , который устроил пожар на площади 200 квадратных метров. Всего с начала года в Бурятии к административной ответственности за подобные нарушения привлечены более 20 человек.29 марта на совещании по подготовке к пожароопасному сезону глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за сельхозпалами и отжигами травы - В своё время у нас посёлок Черемушки сгорел, потому что огонь по траве зашёл. Коллеги, вы всё это и так знаете. Главное сейчас всё это проконтролировать и исполнить. И главное, самим себе не давать послаблений. Ещё раз обращаю внимание - после прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета, лето будет жаркое и ветреное, соответственно, будем гореть. Поэтому надо работать, и работать не только самим, но и информировать население как нужно уберечь себя и своё имущество от огня, - призвал глава Бурятии.Местные жители поджигают траву бесконтрольно, что грозит переходом огня на леса или населённые пункты. В этом году ожидается жаркая весна , поэтому проблема очень серьёзная.Кстати, в апреле 2017 года страшный пожар в селе Черёмушки Прибайкальского района произошёл из-за небрежности рыбаков. Пламя как раз по траве перекинулось на село. Огонь уничтожил 28 строений, в том числе 20 жилых домов (половина всего села). От переживаний скончалась местная пожилая жительница, у которой не выдержало сердце.

В субботу, 2 апреля, в Улан-Удэ произошло несколько пожаров, все они связаны с горящей сухой травой.Трава горела на острове Богородский, а также на ПВЗ. Клубы дыма были видны далеко вокруг, видео появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».По словам очевидцев, сильно пахнет гарью.