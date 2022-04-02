В Бурятии в ДТП пострадали три человека

Вечером 1 апреля в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Там столкнулись «Лада Калина» и «Тойота Приус» - в результате аварии оказались сильно повреждены.
- Около 20 часов 62-летний водитель автомобиля «Лада Калина» в километре от села Оронгой выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением водителя 1972 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Лады» и два пассажира «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести.
До этого ДТП с пострадавшими в Бурятии было зафиксировано 31 марта в Бичурском районе. Аварию устроил 44-летний пьяный мотоциклист, к тому же не имеющий прав, который врезался в автомобиль.