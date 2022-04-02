На трубопроводе произошла утечка
1 апреля в Улан-Удэ произошла утечка по обратному трубопроводу в районе ТЭЦ-1.
По этой причине в 20:40 отключили еплоснабжение в пяти двухэтажных домах на улице ТЭЦ-1 №№ 1, 2, 3, 4, 5.
В 22:40 теплоснабжение потребителям было восстановлено, когда рабочие заменили заглушку на трубопроводе. Оперслужбы уточняют, что время отключения составило два часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году дата завершения отопительного сезона в столице Бурятии будет определена в зависимости от среднесуточных температур. В прошлые годы отопление отключали 10-11 мая.
В Улан-Удэ в пяти домах отключали отопление
Происшествия, Фото:
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