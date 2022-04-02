«Вредитель» повредил задвижку
1 апреля в Улан-Удэ произошло отключение холодной воды в пятиэтажке на улице имени Генерала Маргелова в Сосновом Бору. Подобные инциденты в городе – не редкость, но в этот раз удивила причина.
Авария произошла из-за человека, который самовольно проник в колодец. Там этот «вредитель» вывел из строя центральную задвижку по холодному водоснабжению. Было ли это хулиганство, или намеренное действие, ещё предстоит выяснить.
Холодную воду жителям многоквартирного дома пришлось отключить в 20:23. Воды не было почти шесть часов, пока рабочие меняли задвижку в колодце.
Вода вернулась в квартиры жителей Соснового Бора в 2:10 ночи 2 апреля.
В Улан-Удэ из-за человека, залезшего в колодец, исчезла вода
Происшествия, Фото:
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