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В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов

В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в районе кольцевой развязки

Утром 1 апреля в Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай маршрута №4. Произошло это в районе «кольца» в 20А квартале.

По этой причине в 10:11 было закрыто движение трамваев №№ 2, 4, 8 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в 40-е кварталы, с развязки 20А квартала на Мелькомбинат, с 40-х кварталов на Новый мост. Оперативные службы сообщают, что движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.

В 10:41 движение трамваев было восстановлено.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в Улан-Удэ произошло два схода трамваев с рельсов
трамвай

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