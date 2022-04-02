Глухонемая улан-удэнка отсудила компенсацию за травму в маршрутке

Женщина потеряла сознание в момент ДТП
В Улан-Удэ глухонемая пассажирка маршрутки судилась с виновницей ДТП. Соответчиками выступили водитель маршрутки и водитель автомобиля, в который от удара врезался автобус.
Женщина обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда размере 300 тысяч рублей.
В тот день в маршрутку на высокой скорости въехал автомобиль. От удара автобус занесло, и он опрокинулся. По инерции автобус снёс дорожный знак и ударил автомобиль, стоящий рядом.
В судебном заседании пострадавшую в маршрутке женщину допросили с участием сурдопереводчика. Она рассказала, что так как с детства не слышит, то в момент аварии не сразу поняла, что случилось и не успела вовремя отреагировать.
В результате ДТП пострадавшая упала и потеряла сознание. Когда очнулась, то лежала на полу вся в крови, и не могла сама встать. При этом виновница аварии, водитель автомобиля, к ней даже не подошла и не предложила помощь.
Женщина получила травму ноги и в итоге перенесла операцию. При этом долгое время она страдала от сильных болей.
Виновница ДТП в суде, желая снизить размер компенсации, напирала на то, что пассажирка автобуса чуть ли не была виновата сама – не пристегнулась ремнём безопасности.
Отметим, улан-удэнцы неоднократно жаловались на переполненные маршрутки. В некоторых из них нет даже поручней, чтобы держаться. Люди хватаются за всё, что попадётся под руку, лишь бы не упасть. Нередкими бывают случаи, когда автобусы задерживаются и поэтому на остановках, особенно в часы пик, скапливается большое количество людей. Кроме того, во многих городских маршрутках ремней безопасности попросту нет.
Полагая размер компенсации морального вреда завышенным, виновница ДТП просила учесть её имущественное и семейное положения, наличие на иждивении двоих детей, а также ипотеку, где сумма ежемесячного платежа составляет 30 500 рублей. Вместо 300 тысяч рублей, которые требовала пострадавшая, горожанка предложила заплатить всего 20 тысяч, и те с рассрочкой.
Суд удовлетворил исковые требования пострадавшей пассажирки частично. Компенсацию морального вреда установили в размере 120 тысяч рублей, которую взыщут солидарно со всех трёх ответчиков.
Глухонемая улан-удэнка отсудила компенсацию за травму в маршрутке
Происшествия, Фото:
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