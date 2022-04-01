Без матери остались двое новорождённых детей
В Улан-Удэ после операции кесарево сечения скончалась роженица. Она была беременна двойней, оба ребёнка живы.
Проверку проводит министерство здравоохранения Бурятии.
- Беременная поступила в отделение реанимации родильного дома в Улан-Удэ в экстренном порядке. Медицинская помощь была оказана своевременно, в полном объёме в соответствии с клиническими рекомендациями минздрава России, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
У роженицы возникло острое осложнение.
- Был проведён расширенный консилиум с участием главных внештатных специалистов минздрава Бурятии. Было принято решение о необходимости дообследования, лечения и перевода в многопрофильный стационар. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, пациентка скончалась ввиду критического осложнения, - сообщили в министерстве.
В Улан-Удэ проводят проверку после смерти роженицы
Происшествия, Фото:
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