В Улан-Удэ проводят проверку после смерти роженицы

Без матери остались двое новорождённых детей



В Улан-Удэ после операции кесарево сечения скончалась роженица. Она была беременна двойней, оба ребёнка живы.



Проверку проводит министерство здравоохранения Бурятии.



- Беременная поступила в отделение реанимации родильного дома в Улан-Удэ в экстренном порядке. Медицинская помощь была оказана своевременно, в полном объёме в соответствии с клиническими рекомендациями минздрава России, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.



У роженицы возникло острое осложнение.



- Был проведён расширенный консилиум с участием главных внештатных специалистов минздрава Бурятии. Было принято решение о необходимости дообследования, лечения и перевода в многопрофильный стационар. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, пациентка скончалась ввиду критического осложнения, - сообщили в министерстве.

