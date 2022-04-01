Молодой человек едва не погиб из-за отказа дать деньги на алкоголь
34-летний улан-удэнец, пытавшийся заживо сжечь 19-летнего племянника, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире деревянного дома на улице Мира в Улан-Удэ. Остальные три квартиры в этом доме давно пустовали. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.
Незадолго до происшествия к нему из деревни переехал жить 19-летний племянник, поступивший на военную службу по контракту в расположенной неподалеку воинской части.
30 мая 2021 года в течение дня мужчина распивал алкогольные напитки. А вечером стал просить у вернувшегося со службы племянника деньги для покупки очередной порции спиртного. Однако молодой человек ответил отказом, ушёл в свою комнату и лёг спать.
Мужчина, затаив злобу, выждал время, убедился, что племянник заснул, после чего поджёг в квартире тюль и одежду. Затем вышел на улицу и поджег кучу мусора в тамбуре соседней квартиры. Огонь разгорелся и стал распространяться по деревянным конструкциям дома.
Однако, почувствовав запах дыма, молодой человек успел проснуться. Он вызвал пожарных, после чего самостоятельно стал тушить возгорание.
От огня существенно пострадала соседняя квартира, владельцам которой причинен значительный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек едва не погиб из-за отказа дать деньги на алкоголь
Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров
Молодые люди били жертву кувалдой, рельсом и ранили ножом
Рядом с очагом возгорания нашли пепельницу
В минздраве рассказали о состоянии малыша, напоровшегося на нож
Мошенница создала специальный чат в Viber
Мошенник оказался жителем Оренбургской области
Молодой аферист предстанет перед судом
Смертельный наезд произошёл на «зебре»
Молодой человек совершил кражу из автомобиля
Ущерб составил девять тысяч рублей
Убийство произошло, когда пара распивала алкоголь
Аферистки оформляли кредиты по поддельным документам
В аварии пострадала пьяная пассажирка
Мужчин осмотрели медики