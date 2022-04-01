 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника

Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Молодой человек едва не погиб из-за отказа дать деньги на алкоголь

34-летний улан-удэнец, пытавшийся заживо сжечь 19-летнего племянника, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире деревянного дома на улице Мира в Улан-Удэ. Остальные три квартиры в этом доме давно пустовали. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Незадолго до происшествия к нему из деревни переехал жить 19-летний племянник, поступивший на военную службу по контракту в расположенной неподалеку воинской части.

30 мая 2021 года в течение дня мужчина распивал алкогольные напитки. А вечером стал просить у вернувшегося со службы племянника деньги для покупки очередной порции спиртного. Однако молодой человек ответил отказом, ушёл в свою комнату и лёг спать.

Мужчина, затаив злобу, выждал время, убедился, что племянник заснул, после чего поджёг в квартире тюль и одежду. Затем вышел на улицу и поджег кучу мусора в тамбуре соседней квартиры. Огонь разгорелся и стал распространяться по деревянным конструкциям дома.

Однако, почувствовав запах дыма, молодой человек успел проснуться. Он вызвал пожарных, после чего самостоятельно стал тушить возгорание.

От огня существенно пострадала соседняя квартира, владельцам которой причинен значительный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника
Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника
Происшествия, 01.04.2022
Молодой человек едва не погиб из-за отказа дать деньги на алкоголь
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог травы
Жителя Бурятии оштрафовали за поджог травы
Происшествия, 01.04.2022
Огонь разгорелся на площади 200 квадратных метров
Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет
Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет
Происшествия, 01.04.2022
Молодые люди били жертву кувалдой, рельсом и ранили ножом
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 01.04.2022
Рядом с очагом возгорания нашли пепельницу
В Улан-Удэ вертолётом доставили мальчика с ножевым ранением
В Улан-Удэ вертолётом доставили мальчика с ножевым ранением
Происшествия, 01.04.2022
В минздраве рассказали о состоянии малыша, напоровшегося на нож
Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны
Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны
Происшествия, 01.04.2022
Мошенница создала специальный чат в Viber
В Улан-Удэ вор выбросил украденные куртку и монетницу
В Улан-Удэ вор выбросил украденные куртку и монетницу
Происшествия, 01.04.2022
Молодой человек совершил кражу из автомобиля
Вандалы полихачили на Котокеле в Бурятии
Вандалы полихачили на Котокеле в Бурятии
Происшествия, 01.04.2022
Ущерб составил девять тысяч рублей
Забайкалец из ревности убил сожительницу
Забайкалец из ревности убил сожительницу
Происшествия, 01.04.2022
Убийство произошло, когда пара распивала алкоголь
В Улан-Удэ женская ОПГ обманула банки почти на семь миллионов
В Улан-Удэ женская ОПГ обманула банки почти на семь миллионов
Происшествия, 01.04.2022
Аферистки оформляли кредиты по поддельным документам
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в автомобиль
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в автомобиль
Происшествия, 01.04.2022
В аварии пострадала пьяная пассажирка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^