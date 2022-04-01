Улан-удэнец пытался заживо сжечь 19-летнего племянника

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Молодой человек едва не погиб из-за отказа дать деньги на алкоголь



34-летний улан-удэнец, пытавшийся заживо сжечь 19-летнего племянника, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире деревянного дома на улице Мира в Улан-Удэ. Остальные три квартиры в этом доме давно пустовали. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.



Незадолго до происшествия к нему из деревни переехал жить 19-летний племянник, поступивший на военную службу по контракту в расположенной неподалеку воинской части.



30 мая 2021 года в течение дня мужчина распивал алкогольные напитки. А вечером стал просить у вернувшегося со службы племянника деньги для покупки очередной порции спиртного. Однако молодой человек ответил отказом, ушёл в свою комнату и лёг спать.



Мужчина, затаив злобу, выждал время, убедился, что племянник заснул, после чего поджёг в квартире тюль и одежду. Затем вышел на улицу и поджег кучу мусора в тамбуре соседней квартиры. Огонь разгорелся и стал распространяться по деревянным конструкциям дома.



Однако, почувствовав запах дыма, молодой человек успел проснуться. Он вызвал пожарных, после чего самостоятельно стал тушить возгорание.



От огня существенно пострадала соседняя квартира, владельцам которой причинен значительный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

