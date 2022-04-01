Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет

Молодые люди били жертву кувалдой, рельсом и ранили ножом
Двое жителей посёлка Харанор Забайкальского края признаны виновными в групповом убийстве, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
25-летний молодой человек и его 18-летний племянник в ночь на 21 августа 2021 распивали спиртное в компании односельчанина. Выпившим родственникам не понравилось поведение гостя, и они решили убить его.
Молодые люди нанесли потерпевшему множественные удары кувалдой и фрагментом металлического рельсом по голове. Мужчина получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, а также ножевые ранения.
Пытаясь избежать ответственности, убийцы отвезли и выбросили тело на пустыре, сожгли свою одежду.
В судебном заседании подсудимые частично признали свою вину, а также отказались от ранее данных показаний. Однако государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства причастности обоих подсудимых к совершению преступления.
Суд признал их виновными и назначил лишение свободы сроком 15 лет одному и 15 лет 6 месяцев другому. Сидеть они будут в колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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