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Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет

Забайкальцы за жестокое убийство получили на двоих 30 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодые люди били жертву кувалдой, рельсом и ранили ножом

Двое жителей посёлка Харанор Забайкальского края признаны виновными в групповом убийстве, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

25-летний молодой человек и его 18-летний племянник в ночь на 21 августа 2021 распивали спиртное в компании односельчанина. Выпившим родственникам не понравилось поведение гостя, и они решили убить его. 

Молодые люди нанесли потерпевшему множественные удары кувалдой и фрагментом металлического рельсом по голове. Мужчина получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, а также ножевые ранения.

Пытаясь избежать ответственности, убийцы отвезли и выбросили тело на пустыре, сожгли свою одежду.

В судебном заседании подсудимые частично признали свою вину, а также отказались от ранее данных показаний. Однако государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства причастности обоих подсудимых к совершению преступления.

Суд признал их виновными и назначил лишение свободы сроком 15 лет одному и 15 лет 6 месяцев другому. Сидеть они будут в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. 
убийство

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