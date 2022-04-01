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В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Рядом с очагом возгорания нашли пепельницу

1 апреля в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в частном доме, унёсший жизнь пенсионера.

Возгорание произошло утром на улице Заречная. Сообщение о нём пожарные получили в 09:04.

На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена веранда, наблюдалось задымление в доме. Пожарным потребовалось 14 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Частично выгорел дом изнутри, а также веранда - на общей площади 33 кв.м.

Во время обследования дома начальник караула пожарной части обнаружил тело 68-летнего мужчины.

- При осмотре места происшествия, было обнаружено загорание кровати, сквозной прогар в полу, а также пепельница возле очага возгорания. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении,- сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Баунтовского района Сергей Емельянов.

Всего с начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём при курении произошло 22 пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 марта в селе Баян-Гол Хоринского района мужчина погиб, получив страшные ожоги во время растопки печи.

смерть пожар

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