В Улан-Удэ вертолётом доставили мальчика с ножевым ранением

Получившего ножевое ранение четырёхлетнего мальчика доставили из Баргузинского района в Улан-Удэ. Он находится в детской республиканской клинической больнице.
- Вчера, 31 марта, бригада санавиации медицины катастроф, в составе которой были хирурги детской республиканской клинической больницы, вылетела в Баргузинский район для оказания медицинской помощи мальчику. Медиками была выполнена операция. Благодаря оперативным слаженным действиям медицинских работников ребёнок своевременно получил необходимую медицинскую помощь. После стабилизации состояния пациента доставили Улан-Удэ, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
На данный момент состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное.
Как сообщал «Байкал-Daily», с мальчиком произошёл жуткий случай. Малыш стащил кухонный нож тайком от матери, пока она готовила обед. В результате несчастного случая ребёнок получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.
Полиция проводит процессуальную проверку. Её взяла на контроль прокуратура республики.
- В ходе надзорных мероприятий будут проверены условия жизни и воспитания ребёнка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. – По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Известно, что семья благополучная. Мать воспитывает двух детей.