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01 апреля

31 марта

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Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны

Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенница создала специальный чат в Viber

24-летняя улан-удэнка обвиняется в серии эпизодов дистанционного мошенничества.

С июня по декабрь 2021 года предприимчивая улан-удэнка создала чат «Бассейны» в мессенджере Viber, где размещала рекламу о продаже бассейнов и необходимых атрибутов по заманчиво низкой цене. Доверчивые жители разных регионов заказывали бассейны и переводили деньги на банковский счёт мошенницы.

- В результате противоправных действий злоумышленницы пострадали 10 человек. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил свыше 50 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

На допросе девушка вину признала полностью. Она пояснила, что создала чат по продаже бассейнов с целью наживы. Фотографии продаваемых бассейнов попросту скачивала в Интернете.

Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

- В ходе расследования уголовного дела допрос одной из потерпевших состоялся путём использования ведомственной системы видеоконференцсвязи. Потерпевшая фактически проживает в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района и прибыть в Улан-Удэ для участия в следственном действии по месту производства дознания не имела возможности. В настоящее время дознание по уголовному делу продолжается, - отметили в МВД по Бурятии.


мошенничество

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