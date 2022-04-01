Улан-удэнка продавала клиентам несуществующие бассейны

Мошенница создала специальный чат в Viber



24-летняя улан-удэнка обвиняется в серии эпизодов дистанционного мошенничества.



С июня по декабрь 2021 года предприимчивая улан-удэнка создала чат «Бассейны» в мессенджере Viber, где размещала рекламу о продаже бассейнов и необходимых атрибутов по заманчиво низкой цене. Доверчивые жители разных регионов заказывали бассейны и переводили деньги на банковский счёт мошенницы.



- В результате противоправных действий злоумышленницы пострадали 10 человек. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил свыше 50 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.



На допросе девушка вину признала полностью. Она пояснила, что создала чат по продаже бассейнов с целью наживы. Фотографии продаваемых бассейнов попросту скачивала в Интернете.



Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.



- В ходе расследования уголовного дела допрос одной из потерпевших состоялся путём использования ведомственной системы видеоконференцсвязи. Потерпевшая фактически проживает в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района и прибыть в Улан-Удэ для участия в следственном действии по месту производства дознания не имела возможности. В настоящее время дознание по уголовному делу продолжается, - отметили в МВД по Бурятии.





