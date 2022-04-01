Мошенник оказался жителем Оренбургской области
В городе Усть-Кут Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержали 31-летнего мужчину, приехавшего из Оренбургской области. Ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления.
Для того, чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам, аферист представлялся сотрудником правоохранительных органов, а затем под разными предлогами похищал их деньги. При этом мужчина обманывал не только людей, но и компании по всей России, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время следствие устанавливает все эпизоды преступлений.
Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий фигуранта, обратиться в ближайший отдел полиции или по официальным номерам телефонов.
В Иркутской области задержали лжеполицейского, обманувшего людей по всей России
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенник оказался жителем Оренбургской области
Молодой аферист предстанет перед судом
Смертельный наезд произошёл на «зебре»
Огонь потушили за 20 минут
Молодой человек совершил кражу из автомобиля
Ущерб составил девять тысяч рублей
Убийство произошло, когда пара распивала алкоголь
Аферистки оформляли кредиты по поддельным документам
В аварии пострадала пьяная пассажирка
Мужчин осмотрели медики
Житель Бурятии убил нового возлюбленного бывшей жены
Инцидент произошёл ночью
Вор промышлял на автозаправках
Подробности ЧП сообщили в министерстве внутренних дел
Неудачливый мошенник оставил номер своего телефона