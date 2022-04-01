В Иркутской области задержали лжеполицейского, обманувшего людей по всей России

Мошенник оказался жителем Оренбургской области



В городе Усть-Кут Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержали 31-летнего мужчину, приехавшего из Оренбургской области. Ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления.



Для того, чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам, аферист представлялся сотрудником правоохранительных органов, а затем под разными предлогами похищал их деньги. При этом мужчина обманывал не только людей, но и компании по всей России, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время следствие устанавливает все эпизоды преступлений.



Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий фигуранта, обратиться в ближайший отдел полиции или по официальным номерам телефонов.