Молодой аферист предстанет перед судом
23-летний улан-удэнец обвиняется в мошенничестве и покушении на мошенничество.
- Житель Улан-Удэ, используя паспорта несуществующих граждан стран ближнего зарубежья, от их имени оформлял микрозаймы в Интернете. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила более 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мошенника поймали, когда он пытался оформить ещё один займ на 146 тысяч рублей.
Сейчас уголовные дела в отношении обвиняемого направлены в суд для рассмотрения по существу.
Улан-удэнец брал займы при помощи паспортов несуществующих людей
Происшествия, Фото:
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