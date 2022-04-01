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Улан-удэнец брал займы при помощи паспортов несуществующих людей

Улан-удэнец брал займы при помощи паспортов несуществующих людей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой аферист предстанет перед судом

23-летний улан-удэнец обвиняется в мошенничестве и покушении на мошенничество.

- Житель Улан-Удэ, используя паспорта несуществующих граждан стран ближнего зарубежья, от их имени оформлял микрозаймы в Интернете. Сумма ущерба от действий злоумышленника составила более 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мошенника поймали, когда он пытался оформить ещё один займ на 146 тысяч рублей.

Сейчас уголовные дела в отношении обвиняемого направлены в суд для рассмотрения по существу.

мошенничество

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