В Забайкалье возбудили дело на водителя «Лексуса», насмерть сбившей ребёнка

Смертельный наезд произошёл на «зебре»



31 марта в посёлке Агинское Забайкальского края на федеральной трассе 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Лексус» сбила восьмилетнего мальчика. Ребёнок переходил проезжую часть по пешеходному переходу.



От полученных травм мальчика скончался на месте ДТП.



На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение экспертиз, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



