Молодой человек совершил кражу из автомобиля
Днём 31 марта в отдел полиции в Улан-Удэ с заявлением о краже из салона автомобиля обратился 37-летний мужчина.
Он пояснил, что оставил свой автомобиль около дома по улице Краснофлотская. Вернувшись, он обнаружил открытую форточку, а из салона машины исчезла куртка и монетница с деньгами. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Автомобиль не было оснащён сигнализацией.
Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 21-летний безработный горожанин.
- Молодой человек признался в содеянном. Украденную куртку и монетницу он выбросил на детской площадке недалеко от места преступления, а деньги забрал себе. Украденное полицейские нашли на указанном месте, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ поймали вора, обокравшего две маршрутки на автостоянках. В одном случае он также стащил монетницу.
В Улан-Удэ вор выбросил украденные куртку и монетницу
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