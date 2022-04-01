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В Улан-Удэ вор выбросил украденные куртку и монетницу

В Улан-Удэ вор выбросил украденные куртку и монетницу
Происшествия, 
Молодой человек совершил кражу из автомобиля

Днём 31 марта в отдел полиции в Улан-Удэ с заявлением о краже из салона автомобиля обратился 37-летний мужчина.

Он пояснил, что оставил свой автомобиль около дома по улице Краснофлотская. Вернувшись, он обнаружил открытую форточку, а из салона машины исчезла куртка и монетница с деньгами. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Автомобиль не было оснащён сигнализацией.

Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 21-летний безработный горожанин.

- Молодой человек признался в содеянном. Украденную куртку и монетницу он выбросил на детской площадке недалеко от места преступления, а деньги забрал себе. Украденное полицейские нашли на указанном месте, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ поймали вора, обокравшего две маршрутки на автостоянках. В одном случае он также стащил монетницу. 
кража

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