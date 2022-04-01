Вандалы полихачили на Котокеле в Бурятии

Ущерб составил девять тысяч рублей



На озере Котокель в Прибайкальском районе Бурятии неизвестные повредили информационные аншлаги «Бурприрода», сообщили в телеграм-канале учреждения.



Неизвестные полностью срезал один баннер и сильно повредили второй, который стоит рядом. Ущерб составил около девяти тысяч рублей, в эту сумму вошли сам баннер, конструкция, а также монтаж.



- Вместо того, чтобы направлять средства на развитие особо охраняемых природных территорий, мы вынуждены направлять средства дополнительно на восстановление аншлагов, - сообщили в «Бурприроде».



Здесь ищут очевидцев происшествия и просят их обратиться в организацию.



