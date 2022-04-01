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Вандалы полихачили на Котокеле в Бурятии

Вандалы полихачили на Котокеле в Бурятии
Происшествия,  Фото:БУ "Бурприрода"
Ущерб составил девять тысяч рублей

На озере Котокель в Прибайкальском районе Бурятии неизвестные повредили информационные аншлаги «Бурприрода», сообщили в телеграм-канале учреждения.

Неизвестные полностью срезал один баннер и сильно повредили второй, который стоит рядом. Ущерб составил около девяти тысяч рублей, в эту сумму вошли сам баннер, конструкция, а также монтаж.

- Вместо того, чтобы направлять средства на развитие особо охраняемых природных территорий, мы вынуждены направлять средства дополнительно на восстановление аншлагов, - сообщили в «Бурприроде».

Здесь ищут очевидцев происшествия и просят их обратиться в организацию.

вандализм

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