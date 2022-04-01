Убийство произошло, когда пара распивала алкоголь
Житель посёлка Первомайский Забайкальского края обвиняется в убийстве.
По данным следствия, 24 января 59-летний обвиняемый ударом ножа убил свою 53-летнюю сожительницу.
Преступление совершено после совместного распития спиртного. Во время ссоры мужчина приревновал гражданскую супругу и ударил женщину ножом в грудь. Она скончалась на месте.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены необходимее судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Забайкалец из ревности убил сожительницу
Происшествия, Фото:
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