Забайкалец из ревности убил сожительницу

Убийство произошло, когда пара распивала алкоголь



Житель посёлка Первомайский Забайкальского края обвиняется в убийстве.



По данным следствия, 24 января 59-летний обвиняемый ударом ножа убил свою 53-летнюю сожительницу.



Преступление совершено после совместного распития спиртного. Во время ссоры мужчина приревновал гражданскую супругу и ударил женщину ножом в грудь. Она скончалась на месте.



Сейчас обвиняемый находится под стражей.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены необходимее судебные экспертизы, в том числе, психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



