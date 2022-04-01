В Улан-Удэ женская ОПГ обманула банки почти на семь миллионов

Аферистки оформляли кредиты по поддельным документам



Улан-удэнка сколотила преступную группу, состоящую из женщин, чтобы обманом получать кредиты и займы. Их добычей в итоге стали почти семь миллионов рублей.



- По версии следствия, местная жительница в декабре 2018 года со своей знакомой создали организованную группу для совершения мошенничеств, оформляя кредиты в банке и микрофинансовой организации. Для этого они использовали подложные документы граждан. Они вовлекли в преступную группу работника мебельного магазина, имеющего полномочия на оформление кредитов. С декабря 2018 года по июль 2019 года женщины оформили кредиты на четырёх подставных лиц, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Кроме того, в декабре 2019 года организатор группы объединилась с ещё одной знакомой для кражи денег в другом банке. Они оформили девять кредитов на подставных лиц и пытались похитить аналогичным способом шесть млн рублей.



Также лидер преступный группы, действуя без соучастников, оформила кредиты на двух подставных лиц на сумму 3,2 млн рублей. Попытка хищения ещё одного миллиона ей не удалась.



Женщин раскрыли, на них возбудили уголовные дела о покушении на мошенничество и мошенничество организованной группой.



Общая сумма причинённого ущерба составила 6,8 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



