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В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались три человека

В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчин осмотрели медики

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 31 марта произошёл пожар в частном жилом доме по улице Залесной города Улан-Удэ. До прибытия пожарных два человека самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

В ходе осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи наличия травм и признаков отравления у мужчин не выявлено.

- На момент прибытия первых подразделений к месту вызова огнём был охвачен жилой дом, произошло распространение огня на забор соседнего участка. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.



пожар

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