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В Иркутской области водитель «Истаны» насмерть сбил пешехода

В Иркутской области водитель «Истаны» насмерть сбил пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл ночью

Сегодня ночью, 31 марта на автодороге Иркутск – Усть-Ордынский в Иркутском районе Иркутской области 67-летний водитель микроавтобуса SsangYong Istana сбил пешехода.

От полученных травм 38-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

- По данному факту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января в Зиминском районе Иркутской области погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля.

ДТП смерть

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