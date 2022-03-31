В Иркутской области водитель «Истаны» насмерть сбил пешехода

Инцидент произошёл ночью
Сегодня ночью, 31 марта на автодороге Иркутск – Усть-Ордынский в Иркутском районе Иркутской области 67-летний водитель микроавтобуса SsangYong Istana сбил пешехода.
От полученных травм 38-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.
- По данному факту сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января в Зиминском районе Иркутской области погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля
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