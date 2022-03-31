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Улан-удэнец стащил у маршрутчика монетницу с мелочью

Улан-удэнец стащил у маршрутчика монетницу с мелочью
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор промышлял на автозаправках

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в кражах из автомобилей на заправках. Задержанному 36 лет. Установлено, что он совершил две кражи на улицах Дорожная и Кабанская.

В обоих случаях мужчина украл имущество из маршрутных такси, водители которых, возвращаясь вечером домой, заехали заправиться на АЗС, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, вечером 21 февраля он, дождавшись, когда водитель уйдёт оплачивать покупку топлива, провернул форточку микроавтобуса, открыл дверь и залез в салон. Оттуда вор украл монетницу с тремя тысячами рублей. Ещё четыре тысячи рублей и сотовый телефон он взял с приборной панели и убежал.

Аналогичным образом улан-удэнец совершил кражу 9 марта на АЗС на улице Кабанская. Однако в этот раз он воспользовался тем, что ушедший на кассу водитель не запер дверь автомобиля. «Добычей» мужчины также стали мобильный телефон и 700 рублей.

Деньги он потратил, а гаджеты продал на рынке.

Мужчина ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Работает маляром в строительной компании. На него возбуждены уголовные дела о кражах. 
кража

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