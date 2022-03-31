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В Бурятии ребёнок получил ножевое ранение случайно

В Бурятии ребёнок получил ножевое ранение случайно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подробности ЧП сообщили в министерстве внутренних дел

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Баргузинскую районную больницу в Бурятии доставили четырёхлетнего ребёнка с проникающим ножевым ранением брюшной полости. 

Травма, по всей видимости, была получена случайно.

- Предварительно установлено, что травму мальчик получил, играя с ножом в одной из комнат. Нож он взял с кухонного стола незаметно от матери, готовившей обед. В настоящее время с родителем малолетнего работает сотрудник ПДН. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Отметим, мать проживает одна с двумя детьми. Семья благополучная, на профилактическом учёте в ПДН не состоит.

В Баргузин вылетел вертолёт с бригадой хирургов, реаниматологов на борту, сообщил ранее главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

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