В Улан-Удэ студент попался на махинации с микрозаймом

Неудачливый мошенник оставил номер своего телефона



В Улан-Удэ 18-летний студент техникума подозревается в мошенничестве при оформлении займа в микрокредитной организации.



- Молодой человек в ноябре 2021 года, незаконно завладев чужими паспортными данными, оформил онлайн микрозайм в размере 15 тысяч рублей. При оформлении микрозайма он указал для подтверждения заявки свой номер телефона и данные банковской карты, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Молодой человек признался в содеянном и возместил ущерб.



