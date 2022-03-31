Неудачливый мошенник оставил номер своего телефона
В Улан-Удэ 18-летний студент техникума подозревается в мошенничестве при оформлении займа в микрокредитной организации.
- Молодой человек в ноябре 2021 года, незаконно завладев чужими паспортными данными, оформил онлайн микрозайм в размере 15 тысяч рублей. При оформлении микрозайма он указал для подтверждения заявки свой номер телефона и данные банковской карты, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Молодой человек признался в содеянном и возместил ущерб.
В Улан-Удэ студент попался на махинации с микрозаймом
Происшествия, Фото:
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