Многие пользователи вступились за мужчину
В паблике «Аноним 03» опубликовали пост с просьбой найти мужчину, который совершил оплату с чужой банковской карты в продовольственном магазине.
«Здравствуйте, расплатился чужой картой, помогите найти!» - обратилась автор поста.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина на чужие деньги покупает себе крепкий алкогольный напиток.
Подробностей о произошедшем не так много. Так что многие пользователи вступились за неизвестного мужчину. Жители предположили, что карту ему могли дать добровольно кто-то из друзей или родственников.
«Как-то без подробностей непонятно, я тоже часто расплачиваюсь не своей картой. А что так нельзя делать?», «Подробности в студию!», «Может карту взял у родных».
Другие же утверждают, что если карта и была украдена, то владелец сам виноват, что не заблокировал её своевременно.
«Не надо было карты терять. Нашёл, воспользовался, время такое у нас», «Найти карту или мужчину? Карту можно заблокировать, а мужчину ищите по следу магазинов где отоварился», «Сразу после потери карту не блокировали что ли?», «Похоже залётный какой-то, не местный, либо снимает в ближайших домах от магазина. Может, даже с общаги».
В Улан-Удэ ищут мужчину, расплатившегося в магазине чужой картой
Происшествия, Фото:
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