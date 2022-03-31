Житель Бурятии жёг траву и едва не спалил дома и лес





К счастью, пламя вовремя успели потушить пожарные.



За нарушение требований пожарной безопасности на мужчину составили протокол об административном правонарушении.





В Улан-Удэ ежедневно фиксируют пожары, связанные с возгоранием сухой травы. 30 марта зарегистрировано восемь таких пожаров.- С каждым днём всё больше повышается среднесуточная температура и сходит снежный покров, а значит, увеличиваются случаи загорания травы. Растёт риск перехода огня с сухой травянистой растительности на населённые пункты и леса. Кроме этого, жители республики самостоятельно проводят выжигания сухой травянистой растительности, тем самым не соблюдают правила пожарной безопасности и подвергают свои домовладения и леса угрозе возгорания, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.К примеру, вчера, в местности Уха-Убур Селенгинского района мужчина выжигал сухую траву. Пал вышел из-под контроля, и огонь чуть не перекинулся на жилые дома и лес.