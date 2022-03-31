Мошенники сбили с толку жительницу Иркутской области видео с милым щенком

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина хотела подарить собачку на день рождения своей дочери



Накануне в полицию обратилась 33-летняя жительница Тулунского района Иркутской области. Она отдала мошенникам 40 тысяч рублей, сообщили в областном ГУ МВД.



Тулунчанка хотела подарить дочке померанского шпица на день рождения. Увидев объявление в интернете, она связалась с продавцом из Иркутска.



Лжезаводчица в мессенджере отправила видео со шпицом и попросила предоплату. Поверив, женщина перевела задаток, а затем оставшуюся сумму.



Позже автор сбросила трубку и перестала выходить на связь.



- У ребёнка было день рождения, она и до этого хотела себе собачку. Порода померанский шпиц. Нашли объявление на «Авито» и связались с продавцом. Я ей написала, что за 40 тысяч заберу, перевела, она сбрасывает звонок. Я даже спросила у неё: «Вы не мошенница случайно?», а она даже не прочитала, - рассказала полицейским потерпевшая.

