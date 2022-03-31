Мошенники сбили с толку жительницу Иркутской области видео с милым щенком

Женщина хотела подарить собачку на день рождения своей дочери
Накануне в полицию обратилась 33-летняя жительница Тулунского района Иркутской области. Она отдала мошенникам 40 тысяч рублей, сообщили в областном ГУ МВД.
Тулунчанка хотела подарить дочке померанского шпица на день рождения. Увидев объявление в интернете, она связалась с продавцом из Иркутска.
Лжезаводчица в мессенджере отправила видео со шпицом и попросила предоплату. Поверив, женщина перевела задаток, а затем оставшуюся сумму.
Позже автор сбросила трубку и перестала выходить на связь.
- У ребёнка было день рождения, она и до этого хотела себе собачку. Порода померанский шпиц. Нашли объявление на «Авито» и связались с продавцом. Я ей написала, что за 40 тысяч заберу, перевела, она сбрасывает звонок. Я даже спросила у неё: «Вы не мошенница случайно?», а она даже не прочитала, - рассказала полицейским потерпевшая.
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Происшествия, Фото:
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