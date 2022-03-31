Машину угнали с автостоянки
Ночью в Чите дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль BMW, водитель которой ехал улице на большой скорости, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники ДПС пытались остановить иномарку, но водитель не подчинился и прибавил скорость.
На неосвещённом участке водитель бросил машину и скрылся в темноте, забрав ключи от замка зажигания.
В дальнейшем выяснилось, что машину угнали с автостоянки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Вскоре установили и задержали угонщика. Им оказался 45-летний сторож стоянки. Он дал признательные показания.
Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сторож решил поехать на чужой машине к своим знакомым, но по пути следования его заметили полицейские. Ключи у него изъяли и вернули владелице автомобиля.
Сторожу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите пьяный сторож гонял по ночному городу на угнанном BMW
Происшествия, Фото:
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