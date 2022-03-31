В Бурятии бизнесмен во время драки выстрелил в оппонента

Стрельба произошла возле ночного клуба



В Северобайкальске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного предпринимателя. Он устроил стрельбу около ночного клуба, рассказали в МВД по Бурятии.



Стрельба произошла ночью 26 февраля. Очевидец позвонил в полицию и сообщил о выстрелах. На место тут же выехала следственно-оперативная группа, однако участники инцидента к тому время уже убежали.



В ходе осмотра полицейские изъяли стреляную резиновую пулю и гильзы. Опросив свидетелей, они установили обстоятельства конфликта.



Уже вскоре по месту жительства полицейские нашли 26-летнего пострадавшего. Вскоре молодого человека с непроникающим ранением грудной клетки спустя некоторое время забрала «скорая». Вред его здоровью оценён как лёгкий.



Ближе к утру в полицию явился подозреваемый. Он рассказал, что произошёл конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Травматический пистолет, изъяый полицейскими, хранится у него на законном основании.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия». В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего, выясняются все обстоятельства и причины, - уточнили в МВД по Бурятии.





