Подросток размещал публикации о восхвалении нацистской Германии
В Иркутске возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Подозреваемому 17 лет. Его личность установили сотрудники УФСБ.
По версии следствия, в течении 2021 года юноша неоднократно размещал публикации в социальной сети в «ВКонтакте» с восхвалением армии нацисткой Германии и её идеологии в годы второй мировой. Также он героизировал солдат СС и давал негативные оценки Победе в Великой Отечественной войне.
- Подозреваемый 17-летний местный житель был доставлен в следственный отдел, где допрошен. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Во время обысков у него дома обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 марта в Улан-Удэ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после инцидента на Мемориале Победы. Там 15-летняя школьница прикурила от пламени Вечного огня.
17-летний иркутянин подозревается в реабилитации нацизма
Происшествия, Фото:
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