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17-летний иркутянин подозревается в реабилитации нацизма

17-летний иркутянин подозревается в реабилитации нацизма
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Подросток размещал публикации о восхвалении нацистской Германии

В Иркутске возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Подозреваемому 17 лет. Его личность установили сотрудники УФСБ.

По версии следствия, в течении 2021 года юноша неоднократно размещал публикации в социальной сети в «ВКонтакте» с восхвалением армии нацисткой Германии и её идеологии в годы второй мировой. Также он героизировал солдат СС и давал негативные оценки Победе в Великой Отечественной войне.

- Подозреваемый 17-летний местный житель был доставлен в следственный отдел, где допрошен. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Во время обысков у него дома обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 марта в Улан-Удэ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после инцидента на Мемориале Победы. Там 15-летняя школьница прикурила от пламени Вечного огня. 
реабилитация нацизма

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