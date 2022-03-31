Хозяину скота выписали штраф
В Селенгинском районе Бурятии оштрафовали мужчину, чей домашний скот попал под поезд.
Инцидент произошёл утром 9 февраля в местности Тамчин-Хаша. Под поезд попали две коровы и два телёнка.
Хозяина насмерть сбитых животных установили, ему вменили безнадзорный выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест.
- Привлечь гражданина к административной ответственности по статье «Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест» и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2016 года в том же Селенгинском районе грузовой поезд врезался в целое стадо коров, переходивших пути. Погибли сразу девять животных. Тогда такая массовая гибель скота под колёсами поезда в Бурятии произошла впервые.
Летом 2020 года в Чунском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил медведицу. Трое её медвежат не пострадали, но ещё долго не отходили от погибшей матери. Лишь затем осиротевшие медвежата ушли в лес. В том же году в Тайшетском районе Иркутской области на путях погибла беременная лосиха.
В Бурятии поезд сбил двух коров и двух телят
Происшествия, Фото:
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