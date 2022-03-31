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Житель Бурятии на глазах у полицейских пытался избавиться от конопли

Житель Бурятии на глазах у полицейских пытался избавиться от конопли
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина получил условный срок

Житель села Баргузин признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.

В октябре 2021 года сельчанин приехал в Курумканский район, где в поле собрал части конопли. После он направился домой, в Баргузинский район. В это время сотрудники полиции заметили машину, на которой ехал мужчин, и остановили её. 

Водитель пытался избавиться от наркотика, выбросив его из окна. Однако полицейские заметили это. 

Суд назначил виновному четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

 - Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура наркотики полиция

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