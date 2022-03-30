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В Иркутской области пропавших мальчиков нашли в 200 километрах от дома

В Иркутской области пропавших мальчиков нашли в 200 километрах от дома
Происшествия, 
Дети исчезли ночью

Ночью 29 марта в Зиминском районе Иркутской области из дома ушли два мальчика, 10 и 13 лет. Мать обратилась в полицию. При этом женщина не могла предположить, куда же могли направиться дети.

Сотрудники полиции, МЧС, администрации и волонтёры сформировали поисковые группы и в течение суток обследовали село Покровка и близлежащие населённые пункты. В поисках принимали участие сотрудники соседний районов области, куда могли автостопом по федеральной автодороге добраться дети.

В ходе поиска полиции удалось выйти на след мальчиков. Они были обнаружены в Ангарске, примерно в 200 километрах от дома, живыми и здоровыми.

- В настоящее время инспекторы ПДН выясняют мотивы поступка детей и принимают меры на недопущение подобных фактов. Подростки возвращены законным представителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

пропавшие без вести

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