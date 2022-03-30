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В Бурятии поймали водителей с поддельными правами

В Бурятии поймали водителей с поддельными правами
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Попавшиеся водители покупали фальшивые права в Интернете и через знакомых

За прошедшую неделю в Бурятии сотрудники ГИБДД выявили сразу трёх водителей, которые разъезжали по поддельным правам.

- Несоответствие бланкам Госзнака было обнаружено при визуальном осмотре: отличались шрифты, цвет бумаги и оттиски печатей. Кроме того, во всех случаях фотографии нарушителей были вклеены в поддельный документ с данными постороннего человека, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

 
Так, ночью 22 марта в Тункинском районе экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль «Тойота Калдина». За рулём находился 31-летний мужчина.

Его водительское удостоверение сразу вызвало у автоинспекторов подозрения, так как бланк отличался по цвету. При проверке по базам данных система выдала фотографию и сведения на настоящего собственника документа, живущего в другом регионе.

Тогда мужчина признался, что купил поддельный документ за 10 тысяч рублей через своего знакомого. Посредник пообещал, что никаких проблем с этим удостоверением не возникнет, и они легально будут числиться в базе данных Госавтоинспекции.

Утром 24 марта в селе Сотниково сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хонда Стрим». При проверке автоинспекторы обратили внимание на то, что бланк удостоверения напечатан с ошибками в дате выдачи. Подозрения подтвердились при проверке по учётным данным, когда под номером оригинального водительского удостоверения вышла фотография другого человека. Мужчина признался, что купил поддельный документ через Интернет за 32 тысячи рублей.

В пятницу утром, 25 марта, в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов наряд ДПС остановили автомобиль «Тойота Камри», которым управляла 38-летняя женщина. Она предъявила водительское удостоверение, в которое была вклеена её фотография, но с данными другого человека.

Позже женщина рассказала полицейским, что когда-то отучилась в автошколе, но экзамен не сдала, а фиктивный документ купила за 20 тысяч рублей.

Во всех случаях нарушители были отстранены от права управления транспортом и привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством без имеющегося на то права». Поддельные документы у них изъяты и переданы дознавателям для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Бурятии предупреждает, что покупатели поддельного водительского удостоверения несут уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса – за использование заведомо поддельного документа. В качестве наказания предусмотрены штраф в размере 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

водители ГИБДД поддельные документы

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